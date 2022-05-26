Луганск, 26 мая 2022, 10:29 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики пытается сберечь украинских солдат, поэтому проводит агитационную работу. Об этом 26 мая заявил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
«Народная милиция ЛНР стремится сберечь жизни украинских солдат и призывает сложить оружие, так артиллерийскими подразделениями оборонного ведомства продолжаются мероприятия по залистовыванию позиций ВСУ агитационными листовками», — сказал он.
В ежедневной сводке милиции сказано, силы ЛНР за сутки нанесли потери противнику в живой силе и военной технике. Уничтожено ещ1 17 националистов, пять БТР, девять единиц автотехники.