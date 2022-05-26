Магас, 26 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор местному жителю, который устроил пьяный дебош, покусал сотрудника полиции и разгромил имущество в отделении МВД. Хулигана признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, и в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщили 26 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Как установлено, факт хулиганства был зафиксирован 11 января 2022 года в парке имени Суламбека Осканова в городе Карабулаке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний житель села Плиево нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью.

Прибывшие на вызов полицейские пытались погрузить его в служебный автомобиль, чтобы отвезти для разбирательства в отделение, однако нарушитель порядка оказал сопротивление, покусав полицейского. Кроме того, находясь в участке, он сломал камеры видеонаблюдения и сорвал противопожарное устройство.

Признанного виновным суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Но условно, так как он является многодетным отцом.