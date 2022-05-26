Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Здерко скончался в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе (США). Об этом 26 мая сообщает The Sun.

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По данным СМИ, причиной смерти Здерка стали осложнения после лечения рака. «Отличный друг и отличный актёр ушел слишком рано», — высказался о кончине артиста его друг и коллега Чарли Кунц.

ИА REGNUM напоминает, что Джорн Здерко исполнил несколько эпизодических ролей в популярных телесериалах. Среди них — «Менталист» и «911: Одинокая звезда».