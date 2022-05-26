Пекин, 26 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Китай строит мост через озеро в области Ладакх на гималайской границе между Китаем и Индией, индийское правительство осудило этот шаг, назвав его «незаконным строительством», сообщает 26 мая CNBC.

Karthik Kannan Ладакх

Это второй и более прочный из двух китайских мостов через озеро Пангонг-Цо. Озеро находится на спорной территории, на которую претендуют обе страны. Китай контролирует две трети озера с 1960-х годов, а Индия владеет оставшейся третью.

В беседе с CNBC отставной генерал индийской армии, раньше служивший в Ладакхе, сказал, что новый мост способен выдержать танки и бронетранспортеры и поможет Китаю ускорить развертывание войск.

«Что добавляет мост к возможностям Китая, так это способность быстро перебрасывать силы между северным и южным берегами озера Пангонг-Цо, чего им ранее не хватало», — объясняет генерал Рохит Гупта, служивший в XIV корпусе Северного командования индийской армии.

Ладакх остается местом непрекращающегося противостояния между двумя странами.

В середине 2020 года он стал очагом напряженности между Индией и Китаем, когда в результате ожесточенных столкновений погибли 20 индийских и 5 китайских солдат, по данным правительств этих стран. По другим данным, китайские потери выше — от 38 до 45 человек.