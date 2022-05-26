Пермь, , 10:24 — REGNUM В Пермском крае замедлится реализация программы по устранению цифрового неравенства. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как следует из доклада министра информационного развития и связи Петра Шиловских о развитии сотовой связи в Прикамье, в первом полугодии 2022 года в 59 населённых пунктах (17 тыс. жителей) введены новые базовые станции по региональной программе. Кроме того, на сегодняшний день 100% социально значимых объектов подключены к интернету.

Депутаты обратили внимание на непростые условия реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в современных реалиях. Министр признал необходимость поиска решений, так как есть серьёзные сокращения программы на 2023 период. Вместо заявленных 57 базовых станций сотовой связи планируется установить всего 28 объектов. В то же время программа ПАО «Ростелеком» сокращена практически вдвое на федеральном уровне.

Глава министерства заверил депутатов в том, что необходимые новые решения в условиях импортозамещения оборудования будут обязательно найдены. Краевое правительство двигается в этом направлении.