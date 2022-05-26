Сеул, , 10:25 — REGNUM Вторая попытка запуска первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II) состоится 15 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Запуск ракеты Avivas.ru

Если запуск в установленную дату окажется невозможен, то его проведут в промежутке с 16 по 23 июня.

Сообщается, что эксперты завершили исправление недоработок, выявленных в результате первого запуска ракеты «Нури», а также сборку первой и второй ступени.

Известно, что 19 мая состоялась проверка систем безопасности.

Напомним, что в октябре 2021 года Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, которая успешно поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник из-за сбоев в работе третей ступени.

Ракета должна вывести на орбиту 180-килограммовый спутник для проверки её характеристик и четыре малых спутника, разработанных университетами для исследовательских целей.

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