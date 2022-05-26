Донецк, 26 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Атака зафиксирована в 10:00. С позиций в Новомихайловке совершён обстрел населённого пункта Еленовка. Всего боевики выпустили десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка.