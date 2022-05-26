Москва, 26 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Прием заявок на гранты на поддержку делового и молодежного туризма отроется в Москве 6 июня. Об этом 26 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Благодаря этому организаторы конференций, конгрессов, форумов и деловых встреч, которые будут проходить в городе с 20 июня по 1 ноября 2022 года, смогут подать заявку на грант. Выплаты позволят компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования.

«Заявочная кампания продлится месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей. Сумма будет зависеть от количества участников конкретного мероприятия. Оно должно длиться не менее двух дней и включать экскурсионную программу», — сказала Сергунина.