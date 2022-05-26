Донецк, , 10:21 — REGNUM С Россией связана уверенность в будущем жителей украинских территорий, освобождённых от киевских боевиков. Об этом 26 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-news.com

«Сейчас у всех появляется уверенность в своем будущем, в том числе и в Херсоне, и в Запорожье, на освобожденных частях Харьковской области. У людей ровно тот момент, когда они ассоциируют свое будущее именно с Россией», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава ДНР уточнил, что у жителей освобождённых территорий появляется уверенность в будущем, когда они понимают, что движутся в этом направлении и добавил, что все происходящее до этого момента — это только «нюансы и инструменты».

«Это все промежуточно. Важна конечная цель. Как и для нас в 14-м году, что на референдуме было подтверждено, основной вектор движения — в сторону России. По-другому выстроить нормальное, достойное будущее для простых людей, для граждан республик, для граждан освобожденных территорий не получится», — пояснил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что массовое участие жителей освобожденных от киевских боевиков украинских территорий в акции «Бессмертный полк» показало, что восемь лет навязывания Киевом чужих ценностей не дало результата.