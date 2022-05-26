Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM Члены сената Казахстана в ходе заседания 26 мая одобрили законопроект о ратификации соглашения об оказании военно-технической помощи Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«В целях обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центральноазиатского региона казахстанская сторона оказывает киргизской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества», — говорится в описании документа.

Отмечается, что помощь нужна для усиления вооружённых сил Киргизии перед возможными угрозами, а также для укрепления безопасности в регионе.

Напомним, данное соглашение было подписано странами в декабре 2021 года. Парламент Казахстана одобрил ратификацию 11 мая 2022 года. После одобрения в сенате законопроект отправят на подпись президенту республики.

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