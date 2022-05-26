Светлоярский район, Волгоградская область, 26 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Четыре человека получили тяжкие телесные повреждения в кафе в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

В нападении на людей подозревают двух мужчин 24-х и 39-ти лет. По версии следствия, 23 мая около 00:05 злоумышленники в кафе «Азербайджанская кухня» нанесли колото-резаные ранения трём мужчинам и одной женщине и скрылись с места преступления. Пострадавших госпитализировали, подозреваемых оперативно задержали полицейские.

По ходатайству следствия 25 мая суд заключил обвиняемых под стражу до 23 июля 2022 года.