Якутск, 26 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Якутии отмечается значительное снижение количества лесных пожаров в сравнении с соответствующим периодом 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

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«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 15 лесных пожаров, за аналогичный период прошлого года — 89. Информация о лесном пожаре на отдаленном участке Абыйского районе не подтвердилась, таким образом на 26 мая действует один локализованный лесной пожар в Чурапчинском районе», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 12 704 га, а площадь действующих 85 возгораний составляет 44 139 га.