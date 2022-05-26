Иркутск, , 10:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 26 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8656 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 693 (+98 за сутки, хотя еще накануне было +105).

Госпитализированы 359 (-20 за последние сутки). В то же время выздоровел 289 071 пациент (+84 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 688 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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