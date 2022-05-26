Москва, , 10:19 — REGNUM Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его супруга Юлия Королева стали родителями. Об этом музыкант сообщил 26 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Алексей Долматов Alina Platonova

Рэпер опубликовал фотографию из роддома — на снимке он держит на руках новорожденного, пока супруга лежит на больничной кровати. Пара пока не раскрывает пол и имя ребёнка.

ИА REGNUM напоминает, что для Гуфа ребёнок стал вторым. У артиста есть сын от первого брака с певицей Айзой (Айза-Лилуна Ай).

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