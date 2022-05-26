Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест заместителя начальника межрегиональной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН России по Ростовской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте суда.

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По версии следствия, «организовывал совершение начальником психиатрического отделения филиала ОТБ ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России преступления (превышения должностных полномочий) и руководил его совершением с целью создания комфортных условий несения службы и работы, имея умысел на систематическое нарушение конституционных прав осуждённых и следственно-арестованных путём применения к ним мер физического стеснения, осознавая, что данные действия повлекут за собой нарушение конституционных прав пациентов и причинение вреда их здоровью».

Фигурант уголовного дела под домашним арестом будет находиться до 7 июля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что о пытках в межрегиональной туберкулезной больнице №19 осенью 2021 года сообщили в региональном отделении Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. В уголовном деле — более 60 потерпевших, к которым было применено насилие. В ходе проверок, которые проводили представители комиссии, выяснилось, что к заключённых привязывали к кроватям. Некоторых удерживали в таком положении от трёх до 72 дней.