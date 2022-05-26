Ютазинский район, Татарстан, 26 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Доследственная проверка ведется в Татарии после выявленной публикации в средствах массовой информации о лишении ветерана тыла возможности пользоваться источником питьевой воды. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Sledcom.ru Следователь

«В одном из сел Ютазинского района предприниматель перекрыл забором доступ к роднику — единственному источнику питьевой воды для 95-летнего ветерана тыла», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства выделения предпринимателю земельного участка. Также выясняется, почему родник является единственным источником питьевой воды для пенсионера.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 84-летняя ветеран труда проживает в ветхом, расселенном доме. В аварийном жилье отсутствует горячая вода, а в подъезде рухнул потолок. Женщине должны были выделить квартиру в новом жилом комплексе, которую она так и не получила.

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