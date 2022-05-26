Тюмень, 26 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Тюменской области количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 2021 году выросло на 12% по сравнению с 2020 годом. Это следует из отчёта о результатах деятельности правительства региона в 2021 году, представленного в областном парламенте тюменским губернатором Александром Моором.

Информационный центр правительства тюменской области Бизнес в тюменской области

Занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Тюменской области в 2021 году насчитывалось 294 340 человек. Из них самозанятых — 45 тысяч человек.

Всего за 2021 год тюменские предприниматели получили региональную поддержку в объеме более 1, 614 млрд рублей. За 1 квартал 2022 года — 301, 800 млн рублей.

«Сегодня перед экономикой области стоят новые вызовы и стратегические цели. Любой кризис — это ещё и возможности. Уверен, инициативные и предприимчивые тюменцы максимально эффективно их используют. Региональное правительство всегда готово подставить плечо предпринимателям, инвестирующим в Тюменскую область, работающим на благо нашего региона и России», — отметил глава региона Александр Моор.