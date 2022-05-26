Москва, 26 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В деле бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой установлены новые эпизоды. Об этом 26 мая сообщает РЕН ТВ.

Campus.sberclass.ru Марина Ракова

По информации СМИ, сотрудники Следственного комитета России пришли с обысками к бывшим и действующим сотрудникам Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС. В материалах дела указано, что именно в этот вуз Ракова фиктивно устраивала сотрудников.

Телеканал уточняет, что обыски прошли у экс-гендиректора ФИРО Максима Дулинова, экс-сотрудницы института Ольги Родионовой и экс-замдиректора ФИРО Эвелины Алиевой.