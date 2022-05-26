Москва, , 10:15 — REGNUM Санкционное давление коллективного Запада на Россию привело к тому, что времени и вариантов предупреждения дефицита продовольствия по всему миру в 2023 году почти не осталось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Борьба с голодом Theeconomiccollapseblog.org

«Озабоченность мирового сообщества, в том числе ООН, относительно нехватки удобрений и грядущего дефицита продовольствия в 2023 году вполне обоснована, — сказал Рамазанов. — Продовольственный кризис, начавшийся в период пандемии, усилился в результате усиления санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада. Хотя Запад не включил в санкционный список поставку на мировой рынок удобрений из России, ситуация усугубляется по причине зависимости производства удобрений и их экспорта от смежных отраслей, в первую очередь от химической промышленности, логистики и прочих, которые попали под санкции».

Кроме того, как пояснил эксперт, введение Россией эмбарго на вывоз удобрений (для того, чтобы не допустить их дефицита в РФ) также создает проблемы для данного сегмента мирового рынка.

«Сокращение экспорта удобрений приведет к падению урожая агропродовольственного сырья по всему миру и значительному дефициту продовольствия на длительный период, пик которого можно ожидать в первом полугодии 2023 года, — сказал Рамазанов. — К сожалению, санкционное давление коллективного Запада на Россию привело к тому, что времени и вариантов предупреждения дефицита продовольствия по всему миру в 2023 году почти не осталось. Ситуация усугубляется также тем, что коллективный Запад не будет прислушиваться к призывам ООН о деблокировании поставок удобрений из России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что ограничения на продовольственный экспорт неизбежно приводят к дальнейшему росту мировых цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничения на экспорт продовольствия лишь усугубляют проблемы — WSJ