Уфа, , 10:16 — REGNUM Бывшего инкассатора, обвиняемого в хищении 12 млн рублей из банкомата, осудили в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Банкомат

В суде установлено, что обвиняемый житель г. Благовещенск, который ранее работал в службе инкассации, решил похитить деньги. Он обладал навыками инкассационной работы, знал принцип работы и устройство банкомата, его конструктивные особенности. В апреле 2021 года подсудимый переоделся в униформу, зашел в бизнес-центр по ул. Менделеева г. Уфы, где открыл аппарат, похитил свыше 12 млн рублей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был объявлен в розыск и обнаружен в ноябре 2021 года в городе Сочи. Фигурант уголовного дела признал вину и возместил 200 тысяч рублей ущерба.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей и взыскал в пользу банка сумму причиненного вреда.