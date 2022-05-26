Донецк, 26 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Массовое участие жителей освобожденных от киевских боевиков украинских территорий в акции «Бессмертный полк» показало, что восемь лет навязывания Киевом чужих ценностей не дало результата. Об этом 26 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Это для них возможность, наконец, быть самими собой», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, почему в акциях «Бессмертного полка» приняло участие много жителей освобожденных территорий.

«То есть, это не что-то искусственное и навязанное извне, как долгие годы пыталась реализовать Украина, когда навязывались чуждые ценности, когда навязывались чужие праздники, чужие герои. Это все напускное, даже за восемь лет промывки мозгов не получилось это искусственное вбить в головы людей», — добавил Пушилин.

При этом глава ДНР уточнил, что для того, чтобы люди отмечали День Победы, являющимся для них своим праздником с символами и героями, с которыми они себя ассоциируют, не надо было ничего делать.

«И люди просто оказались счастливыми в какой-то момент, что они остаются сами собой и от них ничего другого никто не требует, никто ничего не запрещает то, что близко сердцу», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что органы власти необходимо создать в освобожденных от киевского режима Херсонской и Запорожской областях, а также устроить там нормальную жизнь людей, перед подготовкой в этих регионах референдумов.