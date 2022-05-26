Якутск, 26 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Якутии в зоне подтопления 17 поселений — 281 двор и 169 жилых домов. В пунктах временного размещения находятся 68 человек, люди обеспечены всем необходимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На реке Лена у поселка Сангар ситуация остается напряженной. При установлении летной погоды планируется проведение взрывных работ.

У Якутска и в Намском районе продолжается стабильный спад воды. Выше опасных уровни воды сохраняются у сел Бютяй-Юрдя и Модут.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 24 мая встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Стороны обсудили безопасное прохождение паводка на территории республики.