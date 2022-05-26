Кишинёв, , 10:10 — REGNUM После того, как экс-президент Молдавии Игорь Додон покинул парламент, отказавшись от депутатской неприкосновенности в октябре 2021 года, его предупреждали, что не стоит вступать в противостоянии с властями. Об этом задержанный политик сообщил через адвокатов в своем телеграм-канале.

Додон Dodon.md

«Меня предупреждали, чтобы я не критиковал власть, особенно президента. Также мне настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Однако я не сделал этого, хотя мог, если бы захотел», — написал Додон.

Он отметил, что не намерен сдаваться и будет продолжать политическую борьбу. Бывший президент также напомнил, что «никто не приходит к власти навечно».

Ранее Додон неоднократно критиковал правительство за резкое ухудшение экономического положения в Молдавии. Он призывал прекратить проводить антироссийскую политику, а вместо этого договориться с Москвой о низкой цене на газ и льготах на российском рынке для молдавских фруктов, как это было ранее.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине». Прокуроры подали запрос об аресте политика на 30 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело об аресте Додона будут рассматривать на фоне протестного митинга