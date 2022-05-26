Пекин, , 10:10 — REGNUM Совместное стратегическое воздушное патрулирование китайских и российских военно-воздушных сил не нацелено на какую-либо третью сторону и не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации, заявил представитель министерства обороны Китая, передает 25 мая агентство Синьхуа.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военно-воздушные силы Китая и России провели 25 мая плановое совместное стратегическое воздушное патрулирование, намеченное на 2022 год, сообщил представитель Министерства национальной обороны Китая У Цянь.

Это было четвертое стратегическое патрулирование, совместно проведенное двумя военно-воздушными силами с 2019 года, с целью проверки и повышения уровня координации между двумя военно-воздушными силами, а также содействия стратегическому взаимному доверию и практическому сотрудничеству между двумя вооруженными силами, сказал У, отвечая на вопрос прессы.