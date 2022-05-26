Ницца, Франция, 26 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В ночь 25 на 26 мая в Ницце был застрелен мужчина, передает BFM TV.

Евгения Пикус ИА REGNUM Виды Ниццы

Инцидент произошел у входа в здание, расположенное на бульваре Louis Braille в Ницце. Потерпевший получил ранение в голову. Мужчина был старше тридцати лет.

«К востоку от Ниццы 30-летнему мужчине выстрелили в голову на дороге общего пользования. Поддерживаем жителей района, которые страдают от роста насилия в нашем городе», — заявил депутат национального собрания Франции Эрик Сьотти.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину.

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