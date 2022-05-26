Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:15 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Переславля-Залесского Ярославской области Александр Тарасенков предложил жителям построить колесо обозрения. Свой пост он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

Колесо обозрения (сс) SAGM

«Дорогие друзья! В администрацию поступило предложение от потенциального инвестора по размещению в парке Победы колеса обозрения — высотой 36 метров (в этом месте нет ограничения по высоте строений). Рядом с аттракционом предлагается сделать фотозоны и установить нестационарное кафе с летней террасой», — написал чиновник.

Тарасенков подчеркнул, что хотел бы узнать мнение жителей по этому вопросу, а потому разместил на странице опрос. На момент публикации в нём приняли участие 953 человека из которых 791 высказались «за».

Между тем, в комментариях переславцы не сильно разделяют энтузиазм земляков.

«Было у нас уже колесо, но закрылось. Думаю, тут у инвестора интерес больше касается кафе, которое (как неожиданно) уже давно в этом месте, видимо, и планировалось ещё при Миронове. Подставные «жители» тогда на камеру жаловались что даже водички негде купить (при наличии как минимум двух сетевых супермаркетов в непосредственной близости). Поэтому имеет смысл голосование разделить на колесо и на всё остальное», — пишет Александр Белякин.

«Под это дело уже в генплане выделена многофункциональная зона. Уже два года назад. Мне только интересно, чья это земля, муниципальная или уже нет. И что будет, если кафе появится, а на колесо обозрения, за которое нас призывают голосовать, денег у инвестора не хватит. И вместо колеса забабахают парковку для этого самого кафе. Потому что как к нему сейчас подъезжать?», — отвечает ему Наталья Власова.

«Лучше бы инвестора нашли, который построит хороший автовокзал. Стыдно, туристы приезжают, а им в глаза бросается ужас», — подчеркнула Ирина Кузнецова.

Ещё жители посоветовали Александру Тарасенкову сначала облагородить город, прежде чем его показывать на колесе обозрения, а также чаще встречаться с людьми лично.