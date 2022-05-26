Черкесск, 26 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будет проведен фестиваль воздушных шаров. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилей республики, сообщили 26 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Pixabay.com Воздушный шар

«Ожидается, что участие в фестивале примут 200 человек из различных регионов России, также организаторы ждут более 100 тысяч зрителей», — говорится в сообщении.

Власти региона намерены также провести к 100-летию Карачаево-Черкесии чемпионат России по маунтинбайку и гастрономический фестиваль «Праздник айрана».

По словам министра туризма и курортов региона Расула Текеева, ежегодно в республике отмечается рост туристического потока. В последние годы число туристов более чем втрое превышает численность населения республики. В 2021 году Карачаево-Черкесия приняла более 1,7 млн гостей.