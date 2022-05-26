Ярославль, 26 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 30 мая 2022 года в Ярославской областной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова состоится вечер памяти автора книг, краеведа, коллекционера и блогера Яна Левина, ушедшего из жизни ровно год назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде истории и краеведения имени Яна Левина.

Ян Левин с книгой «Сто деталей Ярославля»

К этому дню усилиями фонда переизданы все ранее вышедшие книги ярославского автора.

«Первые тиражи этих книг давно закончились и исчезли из свободной продажи. Однако ярославцы и жители других городов нередко ищут их. Теперь эти книги вновь доступны всем желающим», — сообщили в фонде.

Книга «Сто деталей Ярославля» вышла в 2009 году в издательстве Александра Рутмана и уже стала классикой ярославского краеведения. Автор рассказывает о фрагментах материальной культуры Ярославля — домовых знаках, страховых досках, гербах и датах на фасадах, канализационных люках, заборах и так далее. Это уже третье переиздание книги. В новом издании появилось предисловие, рассказывающее об истории создания «Ста деталей».

Книга «К Последнему Морю!» вышла в свет в 2017 году в издательстве «Академия 76». Это самая объёмная книга Яна Левина — более 600 страниц. Она рассказывает о путешествиях по миру, совершённых с 2001 по 2016 год. Это не просто путевые заметки, но и развёрнутое историко-философское эссе на множество разных тем, а также своеобразный срез мира нулевых-десятых годов.

«Охота за страховыми досками» — пожалуй, самая малоизвестная книга Яна Левина. Изначально она была издана маленьким тиражом — для узкого круга ценителей «знаков страхования от огня». Однако сейчас это не просто описание эволюции коллекционера, но и часть истории Ярославля и личной биографии Яна. Новое издание отличается от предыдущего. Книга вышла в мягкой обложке с чёрно-белыми иллюстрациями, благодаря чему стала доступнее по цене.

Последняя книга «14 японских кораблей или Приключения расторопных ярославцев на рубеже эпох» издана уже после смерти Яна Левина на основе оставленных им записей. Она посвящена истории становления автора как предпринимателя.

Каждую книгу на вечере памяти представит связанный с ней человек, в том числе герои повествования — друзья Яна Левина. Вечер памяти начнётся в 18.00.