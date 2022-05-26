Москва, 26 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Новой Москве может появиться завод по производству инсулина и медицинских расходных материалов, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

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По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, возможность строительства завода по производству медпрепаратов рассматривает крупный российский инвестор.

«Если вопрос о строительстве завода решится, то Москва получит мощную производственную площадку и новые рабочие места, а инвестор — гарантированный сбыт своей продукции», − пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года в Новой Москве построено порядка 5,3 млн кв. метров коммерческих и производственных площадей, создано 267 тыс. рабочих мест.

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