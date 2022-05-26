В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП со скорой помощью
Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону два человека получили травмы в результате дорожной аварии с участием кареты скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
ДТП случилось на проспекте Нагибина днём 25 мая. Водитель Hyundai Solaris, предположительно, при повороте на парковку торгового центра со второй полосы не убедился в безопасности манёвра, столкнулся с санитарным автомобилем, двигавшимся с включёнными спецсигналами. От удара карету скорой помощи отбросило на три автомобиля, движущихся в попутном направлении. После удара Hyundai Solaris столкнулся с ещё одним транспортным средством.
В результате ДТП травмы получили женщина и мужчина, они доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские начали проверку.