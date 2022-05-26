Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону два человека получили травмы в результате дорожной аварии с участием кареты скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось на проспекте Нагибина днём 25 мая. Водитель Hyundai Solaris, предположительно, при повороте на парковку торгового центра со второй полосы не убедился в безопасности манёвра, столкнулся с санитарным автомобилем, двигавшимся с включёнными спецсигналами. От удара карету скорой помощи отбросило на три автомобиля, движущихся в попутном направлении. После удара Hyundai Solaris столкнулся с ещё одним транспортным средством.

В результате ДТП травмы получили женщина и мужчина, они доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские начали проверку.