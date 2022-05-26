Донецк, 26 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Новая атака зафиксирована в 9:40 с позиций украинских войск в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике.