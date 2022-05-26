Москва, 26 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Прогнозы Financial Times о надвигающей рецессии, которая угрожает мировой экономике, выглядят более чем обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Во-первых, из-за рукотворных сложностей, через которые Америка руками Европы пытается побольнее «укусить» Россию. Хотя по факту вред в максимальной степени наносится экономике самой Европы. И выливается это в перспективы разворачивания полномасштабной стагфляции, прежде всего на территории Евросоюза с последующим экспортом инфляции на территорию всего мирового экономического пространства, — сказал Чередниченко. — Во-вторых, из-за замедления экономической активности в Китае на фоне локальных ограничений в крупных городах, где наблюдается риск очередной волны пандемии. Это сдерживает как объемы мировой торговли в целом, так и мировые инвестиционные возможности, что, очевидно, добавляет негатива всей мировой экономике, находящейся под «перекрестным огнем» негативных факторов уже третий год подряд».

В-третьих, как пояснил экономист, не добавляет оптимизма и сдерживающая политика ФРС.

«Пытаясь сбить инфляцию, спровоцированную постпандемическими процессами, агрессивной антироссийской политикой и другими действиями руководства США, американские монетарные власти давят на деловую активность внутри страны, тем самым ограничивая возможности выхода экономики страны из текущего «сложносочиненного» кризиса», — подытожил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что основа международной торговли — доверие к покупательной способности доллара, подорвано.