Ульяновск, 26 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Ульяновске во время госпитализации в медицинское учреждение скончался 13-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Уголовное дело

Днем 25 мая ребенок потерял сознание в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии в Ульяновске. Предварительно установлено, что в транспорте был конфликт между пассажирами, участников которого устанавливают.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в селе Новошешминск в Татарии семилетний мальчик играл на территории неохраняемого склада, когда на него упал однотонный мешок. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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