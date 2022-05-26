Якутск, 26 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В 2022 году в высших учебных заведениях Якутии открыто 6115 бюджетных мест, это почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Из порядка 7900 выпускников школ этого года более 77% могут претендовать на бюджетные места в вузах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на территории республики.

(сс) Free-Photos Учеба

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«Наша задача — открыть новые специальности в вузах и ссузах и создать достаточное количество мест с учётом потребности отраслевиков», — сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Отмечается, что увеличивается количество поступающих на гуманитарные и медицинские специальности.

В ссузах республики открыли новые специальности, среди которых технологии аналитического контроля химических соединений. Всего в этом учебном году в ссузах предусмотрено свыше 6700 бюджетных мест.

Всего в Якутии действует шесть вузов и 42 ссуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманских вузах в этом году откроют более тысячи бюджетных мест.