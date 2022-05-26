Вашингтон, 26 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Штраф в размере $150 млн по иску американских властей о защите данных пользователей согласилась выплатить компания из США Twitter, являющаяся владельцем одноименной соцсети. Об этом 26 мая говорится в заявлении министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

geralt Twitter

Уточняется, что соответствующий иск был подан властями Соединенных Штатов в суд Северного округа штата Калифорния и в нем утверждается, что Twitter в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года в заблуждение своих пользователей в вопросе того, каким образом соцсеть собирается пользоваться их личными данными.

При этом, в частности, речь идет о том, что Twitter давала телефонные номера и адреса электронной почты своих пользователей рекламодателям, хотя это не было предусмотрено пользовательским соглашением и нарушает указ ФТК от 2011 года о защите личных данных пользователей.

Также указывается, что Twitter согласилась выплатить $150 млн штрафа и ввести усиленные меры по защите личных данных пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состав совета директоров американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, остался без ее основателя Джека Дорси.