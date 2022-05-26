Воронеж, 26 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в автоаварии с участием ГАЗели и КамАЗа в Воронежской области 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 06:20 на 678 км автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. По предварительным данным, житель Краснодарского края, управляя автомобилем ГАЗ-2752 с прицепом, выехал на полосу встречного движения на отрезке, где это запрещено, и столкнулся с КамАЗом с прицепом. В результате с травмами госпитализированы водитель ГАЗели и его 19-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские, проводится проверка.

Всего в Воронежской области за минувшие сутки официально зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, пострадали пять человек.