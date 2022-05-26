Кишинёв, 26 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Власти Молдавии будут частично компенсировать рост тарифов на газ семьям, которые более всего в этом нуждаются. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале Jurnal TV.

Тарифы на газ

«Сейчас мы работаем с партнерами по развитию, чтобы определить так называемую энергетическую бедность. Будут определены семьи, которые должны получить эти компенсации, и мы определим, сколько каждая из них должна получить», — сказал Спыну.

Он отметил, что в эту категорию, скорее всего внесут пенсионеров, многодетные семьи, безработных. Министр также отметил, что с 1 июня придётся поднимать тариф на газоснабжения, как этого требует «Молдовагаз». Но он считает, что предложенный тариф «несколько преувеличен».

Напомним, ранее в молдавских СМИ сообщили, что «Молдовагаз» запросила в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение повысить с 1 июня тарифы на природный газ более чем в полтора раза: с 14,1 до 22,2 лея (с 42 до 65 рублей) за кубометр.