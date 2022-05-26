Донецк, 26 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 9:04 зафиксирована атака населённого пункта Доломитное. Всего выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка.