Пекин, 26 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Централизованно управляемые госпредприятия Китая помогут малому бизнесу справиться с насущными трудностями и поддержать экономический рост, говорится в циркуляре, обнародованном 25 мая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Центральные государственные предприятия обязаны своевременно погашать свои долги перед малыми и средними предприятиями и даже осуществлять некоторые платежи компаниям с хорошим кредитом доверия, которые могут испытывать трудности, говорится в циркуляре Комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами.

Комиссия настоятельно призвала к внедрению мартовского циркуляра об освобождении от арендной платы на три-шесть месяцев для малых предприятий, которые являются арендаторами центральных государственных предприятий, и потребовала, чтобы общенациональное трехмесячное освобождение было осуществлено к первой половине года.

Чтобы снизить эксплуатационные расходы и облегчить финансирование МСП, в циркуляре были изложены меры, включая снижение цен на электроэнергию и интернет-услуги, а также отсрочку выплат по коммерческим кредитам на грузовые автомобили.

Отметив, что перспективы крупного и малого бизнеса тесно переплетены по всей отраслевой цепочке, комиссия призвала к скорейшей реализации некоторых крупных проектов, намеченных на период до 2025 года, чтобы стимулировать спрос на товары и услуги со стороны МСП.

Официальные данные показали, что центральные государственные предприятия в прошлом году совершили закупки на сумму более 13 трлн юаней (около $1,95 трлн) в интересах более 2 млн фирм, большинство из которых являются малыми и средними предприятиями.