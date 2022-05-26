Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) вышла в городе на финальный этап. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

В этом году форум станет юбилейным, он пройдёт в Северной столице в 25-й раз, с 15 по 18 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов проконтролировал степень готовности площадки к форуму в рамках совещания с профильными организациями.

«До форума осталось три недели. На Петербург возлагается большая ответственность как на принимающую сторону. Мы выходим на финишную прямую хорошо подготовленными. По всем организационным вопросам находимся в высокой степени готовности», — сообщил Беглов.

ПМЭФ-2022 станет для Санкт-Петербурга площадкой для подписания различных соглашений, которые коснутся наиболее важных сфер. Среди них судостроение, машиностроение, наука, медицина, туризм и другие.

Для успешного проведения мероприятий форума будут задействованы более 750 волонтёров.

Учитывая сохранение заболеваемости COVID-19, во время ПМЭФ будут соблюдаться меры по недопущению распространения вируса. Они действовали и в прошлом году.

Главной темой приближающегося форума станет «Новый мир — новые возможности». Ранее ИА REGNUM сообщало о программе мероприятий ПМЭФ-2022. Помимо российский компаний и регионов страны участие примут порядка 69 стан из-за рубежа.