Пермь, 26 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте средств платежей на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Alex-V Деньги

Директор ряда пермских коммерческих организаций признан виновным в преступлении. По версии следствия, с конца 2016 года по ноябрь 2017 года он легализовал более 200 млн рублей, используя счет сторонних организаций. Делалось это с целью скрыть от государственного финансового и налогового контроля денежные средства и результаты финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых предпринимателем организаций. Для легализации средств изготавливались платежные поручения о переводе денег с недостоверными сведениями о якобы заключенных договорах. После зачисления средств фиктивные договоры расторгались, а денежные средства возвращались в полном объеме.

Суд приговорил коммерсанта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. кроме того, пермяк оштрафован на 200 тыс. рублей.