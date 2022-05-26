Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В администрации Санкт-Петербурга рассматривают возможность, по примеру Москвы, применить «амнистию» к горожанам, которые были привлечены к административной ответственности за нарушение антиковидных ограничений. Однако она коснется не всех, сообщила 26 мая корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации губернатора Инна Карпушина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина в медицинской маске

Напомним, с 25 мая органы исполнительной власти Москвы перестали взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение связанных с COVID-19 ограничений. Кроме того, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

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Как уточнила ИА REGNUM Инна Карпушина, в Санкт-Петербурге изначально был выбран иной подход к проведению мероприятий по контролю за соблюдением антиковидных требований.

«Несмотря на значительный масштаб контрольных мероприятий, а в определенные моменты их интенсивность была выше, чем в Москве, в приоритете была именно информационная работа по побуждению граждан и организаций к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а не привлечение к административной ответственности», — пояснила Карпушина.

Тем не менее, несмотря на разницу в подходах и масштабах административных наказаний, правительство Санкт-Петербурга проанализирует текущие административные дела, по которым ещё не принято решение.

«В случае, если они возбуждены не в отношении «злостных» нарушителей, скорее всего, будет принято решение об их прекращении», — подытожила пресс-секретарь Смольного.