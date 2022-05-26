Сеул, 26 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 461 человек. Об этом 26 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 26 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 050 715 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 911 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 572 344 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 4406 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 277 488 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 38 023 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 936 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 18 816 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 036 720.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 20 тыс. зараженных коронавирусом