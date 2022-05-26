Москва, , 09:54 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба СКР.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о замене меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий двум фигурантам дела об изнасиловании 15-летней школьница — местному жителю Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской. Второму обвиняемому Рамилю Гилязову содержание под стражей продлено до 26 августа.