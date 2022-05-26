Москва, 26 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России 26 мая опубликовало видеозапись захваченных укреплённых позиций украинских войск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Украинские позиции были захвачены в ходе российской специальной военной операции штурмовыми группами ВДВ. На кадрах показаны протяжённые траншеи, бетонный бункер, а также тела украинских военнослужащих, препарат и шприц. Предполагается, что находка — это боевой наркотик.

Кроме того, на позициях, как показано в ролике, нашли американскую амуницию.