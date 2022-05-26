Тюмень, 26 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Тюменская область поможет восстановить город Краснодон Луганской Народной Республики. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной думы 26 мая 2022 года.

Луганский информационный центр Краснодон

Их поддержал глава региона Александр Моор, сообщает «Тюменская линия».

«Наш святой долг помочь жителям ЛНР и ДНР, которые много лет подвергаются геноциду. У нас есть возможность оказать помощь нашим братьям. Краснодон знают все. Мы немедленно приступим к работе», — заявил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области выросло число беженцев из республик Донбасса и с Украины.