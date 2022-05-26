Москва, 26 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Замедление в РФ роста цен и снижение инфляционных ожиданий населения способствует уменьшению ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Текущая ключевая ставка — 14%. 26 мая на внеочередном заседании Совета директоров Центрального банка, скорее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 2-3%, — предположил он. — Этому способствует замедление темпов роста цен и снижение инфляционных ожиданий населения в мае до 11,5%. В апреле инфляционные ожидания населения находились на уровне — 12,5%, а в марте — 18,3%».

Как отметил экономист, снижение инфляционных ожиданий населения происходит на фоне укрепления рубля, замедления недельной инфляции.

«Снижение ключевой ставки позволит понизить в дальнейшем ставки по кредитам, в том числе ипотеке среди населения, и позволит предпринимателям получить кредит по более низкой процентной ставке», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к началу 2023 года ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 11%.