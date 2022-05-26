Санкт-Петербург,
26 мая 2022, 12:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).
Самым результативным игроком у «Зенита» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У ЦСКА — Уильям Клайберн и Никола Милутинов.
Статистика матча «Зенит» — ЦСКА: 93-79 (+14)
Зенит: Лойд (14 + 8 передач), Бакнер (4), Карасёв (19 + 4 подбора), Мики (23), Картер (5) — старт; Фридзон (1 подбор), Пойтресс (3), Бэрон (11 + 6 передач), Захаров (10), Зубков (2), Моня (1 блок-шот), Вяльцев (2).
ЦСКА: Уэйр (8), Милутинов (14 + 12 подборов), Антонов (3), Швед (8 + 5 передач), Курбанов (5) — старт; Колесников (1 перехват), Хоменко (2), Фримен (12), Ухов (3), Клайберн (14 + 7 подборов), Лопатин (не выходил), Жеребко (10).
«В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Сегодня обе команды показали прекрасный процент трехочковых бросков. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу. Следующий матч будет очень важным для двух команд. В зависимости от результата именно игры в пятницу будет ясна и дальнейшая судьба серии», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.
Четвёртый матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 27 июня на «СИБУР Арене».
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон и игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Сергей Карасев и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Кевин Пангос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ПБК ЦСКА Никола Милутинов и Йонас Йеребко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты ПБК Зенит
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанат ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM