26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).

Самым результативным игроком у «Зенита» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У ЦСКА — Уильям Клайберн и Никола Милутинов.

Статистика матча «Зенит» — ЦСКА: 93-79 (+14)

Зенит: Лойд (14 + 8 передач), Бакнер (4), Карасёв (19 + 4 подбора), Мики (23), Картер (5) — старт; Фридзон (1 подбор), Пойтресс (3), Бэрон (11 + 6 передач), Захаров (10), Зубков (2), Моня (1 блок-шот), Вяльцев (2).

ЦСКА: Уэйр (8), Милутинов (14 + 12 подборов), Антонов (3), Швед (8 + 5 передач), Курбанов (5) — старт; Колесников (1 перехват), Хоменко (2), Фримен (12), Ухов (3), Клайберн (14 + 7 подборов), Лопатин (не выходил), Жеребко (10).

«В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Сегодня обе команды показали прекрасный процент трехочковых бросков. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу. Следующий матч будет очень важным для двух команд. В зависимости от результата именно игры в пятницу будет ясна и дальнейшая судьба серии», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Четвёртый матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 27 июня на «СИБУР Арене».

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон и игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Сергей Карасев и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Кевин Пангос Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ПБК ЦСКА Никола Милутинов и Йонас Йеребко Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд Дарья Драй © ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты ПБК Зенит Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM