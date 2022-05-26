Анадырь, , 09:51 — REGNUM На Чукотке 26 мая прошли массовые эвакуации в школа и судах из-за анонимных сообщений о минировании зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

В суде Acdixon

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Спецслужбы проверили все 52 здания — взрывных устройств обнаружено не было.

Были эвакуированы 582 учащихся и 145 сотрудников учреждений. Спецслужбы проверили все 52 здания — взрывных устройств обнаружено не было.

Это уже шестой подобный случай массовой эвакуаций с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края ЕГЭ 26 мая пошёл не по плану — школы города «заминировали».