Самара, , 09:52 — REGNUM Пожар на башенном кране ликвидировали в Самаре. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Башенный кран

Сообщается, что вечером 25 мая около строящегося ЖК «Королев» на улице Пролетарская, 150 загорелся башенный кран.

«Горели электропровода в аппаратной башенного крана, но пожар был ликвидирован до прибытия подразделений», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что к счастью обошлось без пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре при обрушении стены в жилом доме погиб один человек.